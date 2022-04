புதுசா இருக்கே.. நட்டா சொல்லி 7.5% இடஒதுக்கீட்டை எடப்பாடி அறிமுகம் செய்தாராம்-சொல்கிறார் அண்ணாமலை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டாவின் அறிவுறுத்தலின்படியே மருத்துவக் கல்வியில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% உள் ஒதுக்கீட்டை முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொண்டு வந்ததாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்து உள்ளார்.

12 ஆம் வகுப்புக்கு பிறகு மருத்துவப் படிப்பில் மாணவர்கள் சேர நீட் நுழைவுத் தேர்வை மத்திய அரசு அறிமுகம் செய்தது.

இதனால் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அதிக கட் ஆப் மதிப்பெண்கள் எடுத்தும் மாணவர்கள் மருத்துவம் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இழந்தனர்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு சேதமடைந்த நகைகளை அணிவிப்பதா? இந்துசமய அறநிலையத்துறைக்கு பாஜக கேள்வி!

English summary

7.5% reservation case: BJP state president Annamalai has said that former chief minister Edappadi Palanisamy had brought in 7.5% quota for government school students in medical education on the suggestions of BJP national leader JP Natta. பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டாவின் அறிவுறுத்தலின்படியே மருத்துவக் கல்வியில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 7.5% உள் ஒதுக்கீட்டை முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கொண்டு வந்ததாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்து உள்ளார்.