தீபாவளி: பட்டாசு வெடிக்க நேரம் அறிவிப்பு - ரயில்களில் கொண்டு சென்றால் 3 ஆண்டு சிறை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளிக்கு பட்டாசு வெடிக்கும் நேரம் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையும், இரவு 7 மணி முதல் 8 மணி வரையும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் பாதுகாப்பு பணியில் 18,000 போலீசார் ஈடுபடுத்தப்படுவர் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீபாவளி என்றாலே பட்டாசு, பலகாரம், புத்தாடைதான். கொரோனா காரணமாக கடந்த ஆண்டு பண்டிகை களையிழந்தது. இந்த ஆண்டு மூன்கூட்டிய தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதால் மக்கள் ஆர்வமுடன் புத்தாடைகளையும் பட்டாசு, பலகாரங்களையும் வாங்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

சங்கராபுரம் பட்டாசு கடை தீ விபத்தில் 7 பேர் பலி - பட்டாசு கடை உரிமையாளர் மீது வழக்குபதிவு

தீபாவளிக்கு இன்னும் 5 நாட்களே உள்ள நிலையில் பட்டாசு கடைகளை திறக்க வியாபாரிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். பாதுகாப்பு வழிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா? என்பதை தீயணைப்பு துறையினர் நேரில் ஆய்வு செய்த பிறகு தான் இறுதியாக பட்டாசு கடைகளை திறக்க அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் இதுவரையில் 6,111 கடைகளுக்கு தடையில்லா சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Fireworks for Deepavali are scheduled from 6 am to 7 pm and from 7 pm to 8 pm. It has been announced that 18,000 policemen will be deployed in Chennai for security ahead of the Deepavali festival.