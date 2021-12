போலீசுக்கு டிமிக்கி கொடுத்து வரும்.. முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது மேலும் ஒரு மோசடி புகார்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: அதிமுக முன்னாள் பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது ஆவின் நிறுவனத்தில் பல்வேறு துறைகளில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.3 கோடி மோசடி செய்ததாக குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது.

இது தொடர்பாக புகார்கள் வந்த நிலையில் ராஜேந்திரபாலாஜி மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டது. கைது செய்யப்படலாம் என்பதை அறிந்து அவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.

தப்பி ஓடி தலைமறைவான கே.டி.ராஜேந்திர பாலாஜி மீது இன்னொரு கேஸ்- ரூ10 லட்சம் மோசடி புகார்!

English summary

Another fraud complaint has been lodged against former AIADMK Dairy Minister Rajendra Balaji. The Virudhunagar District Crime Branch Police has been directed to conduct an inquiry into the complaint as well