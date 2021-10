தீபாவளி வசூல்..! தமிழகம் முழுவதும் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு ரெய்டு- சிக்கியது எவ்வளவு?

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு சார்ந்த 33 அலுவலகங்களில் நடத்தப்பட்ட அதிரடி சோதனையில் ரூ. 18 லட்சம் கணக்கில் வராத ரொக்கப்பணம் சிக்கியுள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு அரசு அலுவலகங்களில் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் பணம் மற்றும் பொருட்கள் வசூல் செய்வதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாருக்கு புகார்கள் வந்தது. இதையடுத்து தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தினார்கள்.

திருச்சியில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு மணிகண்டன் உத்தரவின் பேரில் இன்ஸ்பெக்டர்கள் அருள்ஜோதி, சேவியர் ராணி மற்றும் போலீசார் திருச்சி பிராட்டிரில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்குள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அதிரடியாக நுழைந்தனர்.

English summary

The Anti-Corruption Department has said that 18 lakh unaccounted cash was seized during a raid conducted at 33 government offices across Tamil Nadu on the occasion of Deepavali.