தூர்தர்ஷன் இயக்குனராக தமிழே தெரியாத ஒருவரை நியமித்துள்ளது சரியா?.. சு. வெங்கடேசன் எம்.பி கேள்வி

Chennai

சென்னை: மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டு கட்சியை சேர்ந்தவரும், மதுரை எம்.பி.யான சு. வெங்கடேசன் மத்திய அரசு தமிழகத்துக்கு எதிரான திட்டம் கொண்டு வந்தால் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு குரல் எழுப்பி வருகிறார். அதுவும் தமிழகதிற்குள் ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்தி திணிப்பு நடந்தால் முதல் ஆளாக எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்து விடுவார்.

இதற்கிடையே தமிழகத்தில் அரசு செய்தி நிறுவனமான தூர்தர்ஷனில் இயக்குனர் பொறுப்புக்கு தமிழ் அல்லாத வேறு ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

su.venkatesan MP has condemned the appointment of a non-Tamil person as the director of news in Doordarshan, the state news agency in Tamil Nadu. He will be the first to voice his opposition to any Hindi dumping in Tamil Nadu