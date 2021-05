"இப்போலாம் பேஷன்ட்ஸ் வரது இல்லை சார்".. தமிழகத்தில் குறைந்த எஸ்ஓஎஸ் மெசேஜ்கள்.. சரிகிறது கொரோனா?!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழகத்தில் தினசரி கொரோனா பாதிப்புகள் லேசாக குறைய தொடங்கி உள்ளது. முக்கியமாக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்படும் நபர்களின் எண்ணிக்கையும் பெரிய அளவில் குறைய தொடங்கி உள்ளது.

தமிழகத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற முதல் இரண்டு நாட்கள். முந்தைய அரசு கடைசி கட்டத்தில் கட்டுப்படுத்தாமல் போன கொரோனா கேஸ்களால் தினசரி பாதிப்பு வேகமாக அதிகரிக்க தொடங்கிய சமயம். ஒரு பக்கம் ஆக்சிஜன் படுக்கைக்கும், இன்னொரு பக்கம் ரெமிடிஸ்வர் மருந்துக்கும் பெரிய அளவில் தட்டுப்பாடு நிலவி வந்தது.

ஆனால் தற்போது கடந்த ஒரு வாரமாக ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் கேட்டு யாரும் எஸ்ஓஎஸ் மெசேஜ்கள் அனுப்புவது இல்லை. இணையத்திலும், பொதுவாக பெட்களுக்கான தேவை பெரிய அளவில் குறைந்துள்ளது.

English summary

Are Tamilnadu Covid 19 cases going down? Calls for oxygen beds and medicines drastically went down in the state.