ஆட்டம் ஆரம்பம்.. "டபுள் ஷாக்"கில் எடப்பாடி பழனிசாமி.. கடைசியாக பாயிண்ட்டை பிடித்து.. ஓபிஎஸ் ஜெர்க்?

சென்னை: பரபரப்புக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் சென்று கொண்டிருக்கும் அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு 2 விஷயங்கள் பிளஸ் பாயிண்ட்டாக உள்ள நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும் தெம்பாக உள்ளதாம்..!

பொதுக்குழுவை எப்படியாவது தடுக்க பல வகைகளில் அன்று ஓபிஎஸ் முயன்றாலும், கடந்த ஜூலை 11ம் தேதி எடப்பாடி அந்த பொதுக்குழுவை நடத்திக்காட்டி விட்டார்.

நீதிமன்ற உத்தரவு எடப்பாடிக்கு அப்போது சாதகமாக இருந்த நிலையில், இதனால், பொதுக்குழு முடிவை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் தரப்பு வழக்கு தொடர்ந்தது...

