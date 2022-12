மிரட்டும் 'கொரோனா BF7'.. மறுபடியும் மொதல்ல இருந்தா! வருகிறதா புதிய தடுப்பூசி? நிபுணர்கள் கருத்தென்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகள் உலகத்தையே உலுக்கி போட்ட கொரோனாவின் தாக்கத்திலிருந்து மெல்ல மெல்ல உலக நாடுகள் மீண்டெழுந்து வரும் நிலையில் மீண்டும் அச்சுறுத்த தொடங்கி இருக்கிறது கொரோனா பிஎஃப் 7. ஏற்கனவே பொதுமக்கள் பலருக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் இந்த வைரசுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் பலன் அளிக்குமா? அல்லது மேலும் ஒரு தடுப்பூசி தேவைப்படுமா என்பது விவாதமாக எழுந்திருக்கிறது.

2019ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூகான் மாகாணத்தில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் அதன்பிறகு படிப்படியாக உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் பரவி மிகப்பெரிய அளவில் பொருளாதார இழப்பையும், உயிர் இழப்புகளை ஏற்படுத்தியது.

சில நாட்கள் ஓய்வுக்கு பின்னர் மீண்டும் இரண்டாவது அலை, மூன்றாவது அலை என தனது ஆட்டத்தை காட்டத் தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக அதளபாதாளத்தை நோக்கிச் சென்றது.

