28,000 சத்துணவு மையங்களை மூடுகிறோமா? அதெல்லாம் வடிகட்டிய பொய்! திடமாய் மறுக்கும் அமைச்சர் கீதாஜீவன்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: 28,000 சத்துணவு மையங்களை மூட அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக உலவும் செய்தி பொய்யானது என்றும் சத்துணவு மையங்களை மூடிடும் எண்ணம் இந்த அரசுக்கு அறவே கிடையாது எனவும் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

அதுமட்டுமல்லாமல் காலை உணவுத் திட்டம் முதலமைச்சர் அலுவலகத்தின் மூலம் நேரடியாக கண்காணிக்கப்படுகிறது என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

சத்துணவு மையங்கள் விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சர் கீதா ஜீவன் வெளியிட்டுள்ள மறுப்பு அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Minister Geetha Jeevan has stated very clearly that the government is planning to close down 28,000 nutrition centers which is false and this government has no intention of closing down nutrition centres. Apart from that, the breakfast program is directly monitored by the Chief Minister's office, She said.