சென்னையில் சிறை பிடிக்கப்பட்ட அமெரிக்க ஹெலிகாப்டர்.. என்ன தான் நடக்கிறது? வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்கள்

சென்னை: ஈரான் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படவிருந்த அமெரிக்காவின் பெல் 214 ஹெலிகாப்டர், அந்நாட்டு அரசின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சென்னையில் சிறை பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விசாரணையில் அமலாக்கத் துறையினர் பல அதிர்ச்சி தகவல்களைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

பாங்காக்கை சேர்ந்தவர்களுக்குச் சொந்தமான பெல் 214 ஹெலிகாப்டர், சென்னை வழியாக ஈரானுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட இருந்தது.

இந்த ஹெலிகாப்டர் ஈரானுக்குச் செல்வதைத் தடுக்குமாறு அமெரிக்க அரசிடம் இருந்து இந்தியாவுக்குக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

Enforcement Directorate froze US helicopter in Chennai latest updates in Tamil. all things to know about US helicopter seized in Chennai.