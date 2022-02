ஆட்டோ சின்னத்தை தட்டி தூக்கிய விஜய் மக்கள் இயக்கம்..டாப் கியரில் தேர்தல் பணி, உற்சாகத்தில் ரசிகர்கள்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பிரபல நடிகர் விஜயின் விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினருக்கு ஆட்டோ சின்னம் தேர்தல் ஆணையத்தால் ஒதுக்கப்படாத நிலையில், மதுரை உள்ளிட்ட சில பகுதிகளில் ஆட்டோ உள்ளிட்ட சின்னங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக, விஜய் மக்கள் இயக்க நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

வோட்டு போட விஜய் வந்தாரே அதே மாதிரி சைக்கிளில்.. மெர்சல் கெட்டப்பில் மதுரையில் வலம் வந்த ரசிகர்!

தமிழகத்தில் தற்போது ஆளும் கட்சியான திமுகவும், எதிர்க் கட்சியாக உள்ள அதிமுகவும் நடைபெற உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தங்களது பலத்தை நிரூபிக்க தயாராகி வருகின்றன. குறிப்பாக மாநகராட்சிகள், முக்கிய நகராட்சிகளை கைப்பற்றுவதில் இருவருக்கும் போட்டா போட்டி நிலவுகிறது.

English summary

While the Auto logo has not been allotted to popular actor Vijay's Vijay makkal iyakkam by the Election Commission, Vijay makkal iyakkam executives have said that auto logo has been allotted in some areas, including Madurai.