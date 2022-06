ஓபிஎஸ் வீட்டில் திடீர் மாற்றம்.. யாரும் அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது.. எடப்பாடிக்கு மறைமுக மெசேஜ்?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் அதிமுகவில் பெரும் புயலைக் கிளப்பி இருக்கும் நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வீட்டில் இருந்த பேனர் மாற்றப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி புகைப்படங்கள் இணைந்து இருந்த பேனர் அகற்றப்பட்டு, பெரியார், அண்ணா, எம்ஜிஆர், மற்றும் ஜெயலலிதா மட்டும் இருக்கும் பேனர் ஒபிஎஸ் வீட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் ஜெயலலிதா இடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியாது எனக் கூறி ஒற்றைத் தலைமை கோஷத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க ஓ.பி.எஸ் மறைமுக மெசேஜ் சொல்லியிருப்பதாக கூறுகிறார்கள் ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்.

ஓஹோ.. “எல்லாமே பிளான்” அங்கே சொல்ல, இங்கே ஏற்பாடு நடக்க.. எடப்பாடி உற்சாகத்திற்கு காரணம் இதுதானா?

English summary

The banner with the photos of OPS and EPS has been removed and the banner containing only Periyar, Anna, MGR and Jayalalithaa has been placed in the O.Panneerselvam house, amid a storm in the AIADMK over the single leadership dabate.