மார்ஃபிங் பண்ணி மிரட்டுவாங்க.. நிம்மதி போயிடும்..ஜாக்கிரதை - டிஜிபி சைலேந்திர பாபு வெளியிட்ட வீடியோ!

சென்னை : சில கடன் செயலிகள் ஆபத்தானவை, எச்சரிக்கையாக இருங்கள் என அறிவுறுத்தி தமிழக காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

ஆன்லைன் கடன் செயலிகள் மூலம் உங்கள் தனிப்பட்ட தகவல்களை திருடி மிரட்டும் புது வித மோசடி குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த செயலிகளை முடக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த செயலிகளை முடக்கினாலும், புதிய பெயர்களில் இந்த கடன் செயலிகள் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Police DGP Sylendra Babu has advised to be wary of new types of scams that steal your personal information through online loan apps