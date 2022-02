'பீகாரின் சமூகநீதி பார்வைக்கு காரணம் தமிழகம்..' சென்னையில் முழங்கிய தேஜஸ்வி யாதவ்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: சமூகநீதி குறித்த எங்களின் பார்வைக்கு தமிழகம்தான் காரணம் என பீகார் மாநில எதிர்கட்சித் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் சுயசரிதை "உங்களில் ஒருவன்" நூல் வெளியாட்டு விழா இன்று சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது.

"உங்களில் ஒருவன்" நூலின் முதல் பாகத்தை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளியிட அமைச்சர் துரைமுருகன் பெற்றுக்கொண்டார்.

தமிழன் என்று சொன்னது ஏன்... என் ரத்தம் இந்த மண்ணில் கலந்திருக்கிறது... ராகுல் காந்தி உணர்ச்சிமிகு பேச்சு

English summary

Tejashwi Yadav Speech at MK Stalin Auto Biography 'Ungalil Oruvan' Book Launch Event (உங்களின் ஒருவன் புத்தகம் வெளியீட்டு விழா: தேஜஸ்வி யாதவ் பேச்சு):Bihar State Opposition Leader Tejashwi Yadav has said that Tamil Nadu is the reason for our view on social justice.