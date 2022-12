நாட்டின் முதல் முப்படைத் தளபதி பிபின் ராவத் நினைவுத் தினம் இன்று! மனதை உலுக்கிய ஹெலிகாப்டர் விபத்து!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நாட்டின் முதல் முப்படைத் தளபதியாக திகழ்ந்த பிபின் ராவத்தின் நினைவுத் தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டு இதே டிசம்பர் 8ஆம் தேதி ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் அவர் உயிரிழந்தது நாட்டு மக்களின் மனதை உலுக்கும் வகையில் இருந்தது.

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் வெலிங்டன் ராணுவ பயிற்சிக் கல்லூரிக்கு செல்லும் போது பிபின் ராவத் விபத்தில் சிக்கி உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Bipin Rawat, who was the country's first tri-army commander, is being observed today. His death in a helicopter accident on December 8 last year was a shock to the people of the country.