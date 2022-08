மதுரை ஆடியோ! மூச்சு முட்ட முட்டுக் கொடுத்த எச்.ராஜா! போட்டுடைத்த அண்ணாமலை! என்னங்க இப்படி ஆயிருச்சு?

Chennai

சென்னை : பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் மதுரை புறநகர் மாவட்ட தலைவர் சுசீந்திரன் ஆகிய இருவரும் தொலைபேசியில் பேசியதாக ஆடியோ பொய்யானது என பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா கூறியிருந்த நிலையில், அது உண்மை தான என அண்ணாமலை கூறியிருப்பது பாஜகவுக்குள்ளேயே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் மதுரை விமான நிலையத்தில் காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் மறைந்த ராணுவ வீரருக்கு அஞ்சலி செலுத்த வந்த போது பாஜகவினருக்கும் நிதியமைச்சர் பி. டி. ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

பாஜகவினர் அரசு நிகழ்ச்சிக்கு இவர்கள் ஏன் கூட்டமாக வந்தனர்? என்று அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கேள்வி எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால், அமைச்சருக்கும், பாஜகவினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

