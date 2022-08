ஸ்டிக்கர் ஒட்டி எனக்கே விபூதி அடிக்க பார்த்தாங்க.. திமுகவை விமர்சித்த பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛ஸ்டிக்கர் ஒட்டி எனக்கே விபூதி அடிக்க பார்க்கிறாங்க'' என திமுகவை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பரபரப்பாக விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் Stalin எப்பப் பாத்தாலும் சினிமா ஷூட்டிங் நடத்துறார்- Annamalai

தமிழ்நாட்டில் எதிர்க்கட்சியாக உள்ள அதிமுகவில் உட்கட்சி பிரச்சனை தலைதூக்கியுள்ளது. இதனால் கோஷ்டி அரசியல் உருவாகி உள்ள நிலையில் பாஜக அதனை சரியாக பயன்படுத்தி வருகிறது.

மேடைக்கு மேடை அண்ணாமலை ஆளும் திமுக அரசின் மீது குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கி வருகிறார். அதேபோல் திமுகவினரும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் மத்திய பாஜகவை அரசையும், அண்ணாமலையையும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர்.

பதில் சொல்லுங்க அண்ணாமலை! திமுக இல்லையென்றால் உங்களுக்கு அந்தஸ்து ஏது? - கார்த்திகேய சிவசேனாபதி

English summary

BJP leader Annamalai has criticized the DMK saying that they are trying to beat Vibhuti by sticking stickers on me.