‛‛100’’ டாஸ்மாக்.. செந்தில் பாலாஜிக்கு திடீரென்று அண்ணாமலை விடுத்த சவால்.. உச்சக்கட்ட வார்த்தை போர்

சென்னை: கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு தொடர்பாக பாஜக அறிவித்த பந்த் தொடர்பாக அண்ணாமலையை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி விமர்சனம் செய்தார். இந்நிலையில் தன்மீதான குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நான் கூறும் சவாலை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி ஏற்க வேண்டும் என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தொடர்ந்து மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியை விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

மின்வெட்டு விஷயம் தொடங்கி கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு விஷயம் வரை இருவருக்கும் இடையே வார்த்தை மோதல் நடைபெற்று வருகிறது.

Minister Senthil Balaji criticized Annamalai over BJP's bandh over Coimbatore car cylinder explosion. In this case, he has to prove the accusation against himself. Otherwise, Minister Senthil Balaji should accept my challenge, says Annamalai.