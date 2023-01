முதலிரவில் ஷர்மிகா தூங்கிடுச்சி.. ஆதாரத்திற்கு மாப்பிள்ளையே போட்டோ காட்டினாரு.. டெய்சி கலகல பேட்டி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு மாநில தலைவரான டெய்சி, தனது மகளும் சித்த மருத்துவவருமான ஷர்மிகாவுடன் கூட்டாக நேர்காணலில் கலந்துகொண்டபோது மகளின் முதலிரவு ரகசியங்களை வெளிப்படையாக தெரிவித்தது சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. யூடியூப் சேனலில் வெளியான அந்த நேர்காணலை பகிர்ந்து பலரும் விமர்சித்து வருகிறார்கள்.

பாஜக சிறுபான்மை பிரிவு மாநில தலைவராக இருந்து வருபவர் டெய்சி. தொலைகாட்சிகளில் மருத்துவ குறிப்புகளை வழங்கி வந்ததன் மூலம் மக்கள் மத்தியில் அறிமுகமான இவர் பாஜகவில் இணைந்து மாநில சிறுபான்மை பிரிவு தலைவராக இருந்து வருகிறார்.

டெய்சியின் மகளான ஷர்மிகாவும் யூடியூபில் பிரபலமான முகமாக அறியப்பட்டு வருகிறார். சித்த மருத்துவரான இவர், யூடியூப் சேனல்களில் சித்த மருத்துவம் சார்ந்த ஆலோசனை வழங்கி வருகிறார். இந்த நிலையில் தனியார் யூடியூப் சேனலுக்கு டெய்சியும் ஷர்மிகாவும் ஒன்றாக பேட்டியளித்தனர்.

எப்போதும் பசிப்பது போலவே இருக்கா.. ஜாக்கிரதையாக இருங்கள்.. இந்த மோசமான பாதிப்பா இருக்கலாம் மக்களே

English summary

State president of the BJP's minority wing Daisy, revealing her daughter's first-night secrets during a joint interview with her daughter Doctor Sharmika. Many people are criticizing the interview published on the YouTube channel.