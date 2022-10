கைது பண்ணுங்க! அல்சேஷன் ரூபத்தில் பாஜக எச்.ராஜாவுக்கு வந்த சிக்கல்! இப்போ என்ன சொல்றார் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தங்கள் வீட்டில் வளர்த்த அல்சேஷன் நாய்க்கு வெறி பிடித்ததால் அடித்துக் கொன்று விட்டதாக பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா ட்விட்டர் பதிவிட்டு இருந்த நிலையில், இது தொடர்பாக அவர் மீது விலங்குகள் நல வாரியத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இது தொடர்பாக எச்.ராஜா புதுவகையான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

பாஜக மூத்த தலைவர், பாஜக முன்னாள் தேசிய செயலாளருமான எச்.ராஜா சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வசித்து வருகிறார். தீவிர ஆர்.எஸ்.எஸ் பற்றாளரான இவர், சரணர் தேர்தல் உள்ளிட்ட பல தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்.

ஒருமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தெடுக்கபட்டவரான எச்.ராஜா எப்போதும் ஆவேசமாகவும், சர்ச்சைக்குரிய வகையிலும் பேசக்கூடியவர்.

நாய்க்கு வெறி பிடிச்சுருச்சு! வாயை கொடுத்து மாட்டிக் கொண்ட எச்.ராஜா! 5 வருஷம் ஜெயிலுக்கு வாய்ப்பு?

English summary

Senior BJP leader H said that the dog was beaten to death because it was mad. While Raja had posted on Twitter, a complaint has been filed against him in the Animal Welfare Board. In this case, H. Raja has given a new explanation in this regard.