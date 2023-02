சிக்கலில் பாஜக.. இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர்களை அறிவித்த ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ்..அண்ணாமலையின் அடுத்த மூவ் இதுதான்

ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி மற்றும் ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதிக்கான வேட்பாளரை அறிவித்துள்ளதால் தமிழ்நாடு பாஜக சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்டுள்ளது.

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பாஜகவிடம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியே ஆதரவு கேட்டிருந்தனர். இதில் பாஜக தொடர்ந்து ஆலோசனைகள் நடத்தினாலும் இன்னும் கூட ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தங்களின் ஆதரவு யாருக்கு என்ன? என்பதை தெளிவுப்படுத்தவில்லை. இந்நிலையில் தான் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் அணியினர் அதிரடியாக இன்று வேட்பாளர்களை அறிவித்தனர். இதனால் தமிழ்நாடு பாஜகவுக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் அண்ணாமலை டெல்லி செல்லும் நிலையில் அடுத்த மூவ் என்னவாக இருக்கும் என்பது பற்றிய யூகங்கள் கிளம்பி உள்ளன.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா கடந்த மாதம் காலமானார். இதையடுத்து அந்த தொகுதிக்கு பிப்ரவரி 27 ல் இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத்தாக்கல் நேற்று துவங்கி நடைபெற உள்ளது. இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் போட்டியிடுகிறது. காங்கிரஸ் வேட்பாளராக ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார்.

தேமுதிக சார்பில் ஆனந்த், அமமுக சார்பில் சிவபிரசாந்த், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் மேனகா உள்ளிட்டவர்கள் வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் தேமுதிக, அமமுக, நாம் தமிழர் கட்சிகள் தனித்து போட்டியிடுகின்றன.

English summary

Edappadi Palanisamy and O Panneer Selvam had separately sought support from the BJP in the Erode East assembly constituency by-election. Even though the BJP continues to hold consultations in this, who is their support in the Erode East Assembly Constituency by-election? It is not clarified. In this case, Edappadi Palani Samy and O Panneer Selvam announced their candidates today. As a result of which Tamil Nadu is facing BJP problem, there are speculations about what will be the next move as Annamalai goes to Delhi.