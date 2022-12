Exclusive கிரவுண்டை ரெடி பண்றாங்க.. அண்ணாமலை கையில் சிக்கிடுச்சு.. கோலாகல ஸ்ரீநிவாஸ் ‘பரபர’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜூலை மாதத்தில் நடந்த விவகாரத்தை இப்போது திடீரென பாஜக கிளப்புகிறது என்றால், இத்தனை நாட்களில் ஆதாரங்களை திரட்டிக்கொண்டு இப்போது குற்றச்சாட்டை கிளப்புகிறார்கள். ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு பாஜக களத்தை தயார் செய்கிறது என மூத்த பத்திரிகையாளர் கோலாகல ஸ்ரீநிவாஸ், ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்ணாமலை ஏதோ ஒன்றை பிளான் செய்திருக்கிறார். அதை டிஜிபியும் உணர்ந்திருப்பதால் தான் அண்ணாமலையின் பேச்சை அவர் பொருட்படுத்துகிறார் என்றும் கூறியுள்ளார் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ்.

பிரதமர் பாதுகாப்பு விஷயத்தில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அற்ப அரசியல் செய்வதாக திமுகவினர் விமர்சித்து வரும் நிலையில், அண்ணாமலை ஏதோ ஆதாரங்களை திரட்டிவிட்டே குற்றம்சாட்டுகிறார், விரைவில் வெளியிடக்கூடும் எனத் தெரிவித்துள்ளார் கோலாகல ஸ்ரீனிவாஸ்.

BJP is now raising the issue of July incident, they would have gathered evidence all these days. BJP is preparing the ground for something. : Veteran journalist Kolahala Srinivas said in an interview to our 'OneIndia Arasiyal' channel.