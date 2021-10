24 மணி நேரம் டைம்.. அண்ணாமலைக்கு அவகாசம் வழங்கிய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.. வெடித்த பிரச்சனை

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் 20 ரூபாய்க்கு ஒரு யூனிட் மின்சாரம் வாங்குவதாக கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு 24 மணி நேரத்திற்குள் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை ஆதாரம் தர வேண்டும் . இல்லையென்றால் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி எச்சரித்துள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு எனர்ஜி கம்பெனி, 4000 முதல் 5000 கோடி ஆர்டரை தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துடன் மேற்கொள்ள உள்ளது. தற்போது அந்த கம்பெனி நொடிந்து போய் உள்ளது. ஆனால் ஆளும் கட்சி பிரமுகர் ஒருவர் அதை வாங்கி, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திடமிருந்து 4000 கோடி முதல் 5000 கோடி வரையில் ஒப்பந்தம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளார். இதை போன்ற சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி ஆளும் கட்சியைச் சேர்ந்த சிலருக்கு லாபத்தை ஏற்படுத்த இந்த முயற்சி நடக்கிறது. கம்பெனி பெயரை இப்போது குறிப்பிட விரும்பவில்லை.

அவர்கள் போகிற பாதை அதை நோக்கி போகிறது. நஷ்டமடைந்த நிறுவனத்தை வாங்கி, மின்சார வாரியத்திடமிருந்து ஒப்பந்தம் போட்டு லாபம் சம்பாதிக்க உள்ளனர். இதனால், மின்சார சப்ளை கூடி விடும் என்று காட்டுவார்கள். திமுக அரசுக்கு இது கை வந்த கலை. எனவே எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன். 2006-11 ஆட்சி கால பாதைக்கு திமுக போகாது என நம்புகிறேன். அப்படி போனால் எங்களுக்கு வேறு வழியில்லை. அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் ஆவணங்களை ஒவ்வொன்றாக வெளியிடுவோம். தமிழக மின்சாரத் துறை அமைச்சர் மற்றும் மின்சாரத் துறை அதிகாரிகளுக்கு இதை எச்சரிக்கையாக சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்" என்றார்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai must give evidence within 24 hours of the allegation that the Tamil Nadu Electricity Board is buying a unit of electricity for 20 rupees. Electricity Minister Senthilpalaji has warned that otherwise annamalai should ask to a public apology will be made.