என் சாதி பொண்ணு ஓடி போய்ட்டா! முதல்வர் குறித்து அவதூறு! வீடியோ வீரம் காட்டிய பாஜக புள்ளி! ஆனா இப்போ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சமூக வலைத்தளங்களில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் பட்டியலினத்தவர் குறித்து ஆபாசமாக பேசிய பாஜக பிரமுகர் குறித்து வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவிய நிலையில், போலீசார் அவரை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

சென்னை அருகே திருநின்றவூர் அடுத்த கொசவம்பாளையம், கொட்டம்மேடு பகுதியை சேர்ந்தவர் பூபதி . தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஆட்களை அனுப்பும் தொழில் செய்து வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் இவர் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பற்றி சமூக வலைத்தளத்தில் அருவருக்கத்தக்க ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டி வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

நேரலையில் செய்தி வழங்கிய ரிப்போர்ட்டரிடம் 'இயர்போனை ஆட்டைய போட்ட கிளி'.. பரவும் வீடியோ!

English summary

A video of a BJP leader who spoke obscenely about Chief Minister M.K.Stalin and a Scheduled Caste person on social media has gone viral on social media. The police arrested him under the sc st Act and lodged him in jail.