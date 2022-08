சொன்னீங்களே.. இப்பவும் கறுப்பு பணம் எப்படி உலவுது? “இதோ இப்படித்தான்”- கனிமொழி கேள்விக்கு பாஜக பதில்

Chennai

சென்னை : தி.மு.க எம்.பி கனிமொழி, கறுப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்கு முதல் முயற்சியாக, மது ஆலை மற்றும் டாஸ்மாக்கில் நடக்கும் ஊழலை ஒழிக்க புறப்படட்டும் என தமிழக பாஜக துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இடைநீக்கம், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் போராட்டம் என இரு அவைகளும் தொடர்ந்து ஒத்திவைக்கப்படும் சூழல் மாறி, தற்போது இரு அவைகளும் விவாதங்களுக்குத் திரும்பியுள்ளன.

இந்நிலையில், பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையால் கறுப்பு பணம் ஒழிந்து விடும் என பாஜக கூறியது, ஆனால், பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு பிறகும் கறுப்பு பணம் புழங்கி வருவது எப்படி? என திமுக எம்.பி கனிமொழி லோக்சபாவில் கேள்வி எழுப்பினார்.

கனிமொழி எழுப்பிய கேள்விக்கு, தமிழக பாஜக துணைத் தலைவர் நாராயணன் திருப்பதி பதில் அளிக்கும் வகையில் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ், இல்லைன்னா ஆங்கிலத்தில் சொல்லுங்க.. அது என்ன ஹிந்தி.. லோக்சபாவில் சீறிய கனிமொழி!

How come black money continues to flow even after demonetisation?, DMK MP Kanimozhi questioned in Lok Sabha. In response to that, BJP Narayanan Thirupathy said that black money is roaming because of the Dravidian model regime's corruption.