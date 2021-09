ஆவடியில் அர்ஜுன் பீரங்கி தயாரிப்பு.. அண்ணாமலை வரவேற்பு.. பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை அடுத்த ஆவடி பீரங்கி தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில், மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், 118 அர்ஜூன் ரக பீரங்கிகள் தயாரிப்பதற்கு 7523 கோடி ரூபாய்க்கு ஆர்டர் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வரவேற்றுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வரிசையாக அவர் ட்வீட் பதிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார். இதோ அவர் கூறுவதை பாருங்கள்:

சூப்பர்.. இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட.. இலகுரக பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை சோதனை வெற்றி.. ஒடிசாவில்!

English summary

BJP chief Annamalai welcomes, an order has been placed for the production of 18 Main Battle Tanks Arjun Mk 1A worth Rs 7,523 crore under the Make in India project at the Avadi factory next to Chennai.