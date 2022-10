வினோதமான அரசியலா இருக்கே.. “பிள்ளையைக் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டும் பாஜக” - விளாசிய காங்கிரஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஒருபக்கம் பிள்ளையைக் கிள்ளி விட்டு தொட்டிலையும் ஆட்டுகிற வினோத அரசியலை தமிழக பாஜக மேற்கொண்டு வருகிறது என்று தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக அரசு தமிழ் மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கவில்லை, ஆங்கிலத்தை திணிக்கிறது எனக் குற்றம்சாட்டி, தமிழக பாஜக சார்பில் சமீபத்தில் தமிழகம் முழுவதும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.

மத்திய பாஜக அரசின் இந்தி திணிப்பு முயற்சிகளுக்கு எதிராக திமுக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி, சட்டசபையில் தீர்மானமும் நிறைவேற்றிய நிலையில், பாஜக திமுக அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது.

இந்நிலையில், பாஜக இந்தியைத் திணிக்கிற நோக்கத்துடன் ஆங்கிலத்தை எதிர்ப்பதாகக் கூறுவதைவிட ஒரு கபட நாடகம் எதுவும் இருக்க முடியாது என கே.எஸ்.அழகிரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu people will never believe the double role played by BJP on one hand in favor of Hindi and on the other hand against English : Tamil Nadu Congress Committee President K.S.Alagiri criticizes bjp.