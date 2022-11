டெல்லிக்கு போன ‘டேட்டா’.. எல்லா கணக்கும் இங்க ஆரம்பிச்சது.. டிடிவி தினகரனுக்கு முக்கிய ‘அஜெண்டா’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : டிடிவி தினகரனின் ஒவ்வொரு பேச்சுக்கும், செயலுக்கும் பின்னணியில் பாஜகவின் கை வலுவாக இருக்கிறது என்கிறார்கள் அரசியல் விமர்சகர்கள். பாஜக தலைமையின் வழிகாட்டல்படியே, டிடிவி தினகரன் அதிமுக கூட்டணியில் இணைவது பற்றி தொடர்ச்சியாகப் பேசி வருகிறார் என்கிறார்கள்.

திமுகவுக்கு எதிராகக் கூட்டணி அமைப்பதற்கு நாங்கள் எப்போதும் நேசக்கரம் நீட்டுவோம் என மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்து வருகிறார் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன்.

கடந்த காலங்களில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் பாஜகவுக்கு நெருக்கமானவர்களாகச் செயல்பட்டு வந்த போதெல்லாம் கூட டிடிவி தினகரன், பாஜகவை விமர்சித்தே பேசி வந்தார்.

ஆனால், இப்போது முழுமையாக பாஜக ஆதரவு எண்ணத்துடனே தினகரன் செயல்பட்டு வருகிறார். ஆளுநர் சர்ச்சை உள்ளிட்ட திமுக எதிர்க்கும் விவகாரங்களில் எல்லாம் பாஜகவின் குரலையே ஒலித்து வருகிறார் தினகரன்.

டிடிவி தினகரனை சந்திப்பேன்.. கொளுத்திப்போட்ட ஓபிஎஸ்! 'கூட்டணி அச்சாரம்’ பழைய பாசம்.. இணையும் கைகள்!

