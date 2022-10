கேட்பரியில் “மாட்டுக்கறி”.. டைரி மில்கை புறக்கணிங்க! மோடியை விமர்சித்ததாக இந்துத்துவாவினர் புகார்

Chennai

சென்னை: கேட்பரி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் டைரி மிலிக் உள்ளிட்ட சாக்லெட்டுகள் மாட்டுக்கறியில் தயாரிக்கப்படுவதாகவும், கேட்பரி விளம்பரத்தில் பிரதமர் மோடியை விமர்சனம் செய்யப்பட்டு இருப்பதாகவும் குற்றம்சாட்டி அந்த நிறுவத்தை புறக்கணிக்க வேண்டும் என பாஜக ஆதரவாளர்கள் ட்விட்டரில் #BoycottCadbury என்ற ஹேஷ்டேக்கை தயாரித்து வருகின்றனர்.

கேட்பரி நிறுவனம் உலக புகழ்பெற்ற சாக்லெட்டுகளை தயாரித்து வருகிறது. இந்தியாவிலும் முன்னணி சாக்லெட் நிறுவனமாக கேட்பரி பல ஆண்டுகளாக திகழ்ந்து வருகிறது. குறிப்பாக கேட்பரி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் டைரி மில்க் சாக்லெட் அனைவராலும் விரும்பப்படும் ஒன்றாக உள்ளது. 90ஸ் 2கே கிஸ்ட்சுகள் பலரது காதல் டைரி மில்கில் இருந்துதான் தொடங்குகிறது.

இது அல்லாமல் கேட்பரி நிறுவனம் தயாரித்து வரும் ஃபைவ் ஸ்டார், பெர்க், டைரி மில்க் சில்க், ஓரியோ பிஸ்கட் என அனைத்தையும் மக்கள் விரும்பி சாப்பிட்டு வருகிறார்கள். கேட்பரி சாக்லெட்டுகள் மட்டுமின்றி கேட்பரி நிறுவன விளம்பரங்களும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரை கவர்ந்து இழுத்து வருகிறது.

