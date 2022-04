அதெப்படி திமுக ஆட்சியில் மட்டும் மின்தடை? நிலக்கரி தட்டுப்பாடு சுத்தப் பொய்..! பாஜக அண்ணாமலை காட்டம்

Chennai

சென்னை : செயற்கையாக மின்பற்றாக்குறையை உருவாக்கி மக்களைத் துயரத்தில் தள்ளுவதில் வல்லவர்கள் திமுக எனவும், 2017லிருந்து இல்லாத மின் தட்டுப்பாடு, தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை உள்ளதன் காரணத்தைக் கண்டறிந்து முதல்வர் மக்களுக்கு விளக்க வேண்டும் என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் மதுரை, திண்டுக்கல் , கடலூர், திருவண்ணாமலை உள்பட பல மாவட்டங்களில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் திடீர் மின்தடை ஏற்பட்டது.

தமிழகத்தில் தற்போது கோடை வெயில் கொளுத்தி வரும் வேளையில் இந்த மின் தடை மக்களை பரிதவிக்க வைத்தது.

English summary

BJP Tamil Nadu leader Annamalai has questioned whether the Chief Minister should explain to the people that the DMK is capable of creating artificial power shortages and causing misery to the people and that the power shortage that has not existed since 2017 has existed in Tamil Nadu from the day the DMK came to power till today.