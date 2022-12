சிக்கும் ‘தலை’க்கு நெருக்கமான ‘டாப்’ புள்ளி.. “வசூல் வேட்டை”? அதிரடி காட்டிய மேலிடம்! பாஜகவில் பரபர!

Chennai

சென்னை : தமிழக பாஜகவில் அண்ணாமலைக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் ஒரு முக்கிய நிர்வாகி மீது மோசடி, மிரட்டல், பண வேட்டை புகார்கள் வரிசைகட்டி வருகின்றனவாம். இதையடுத்து, மேலிடம் அவரிடம் விசாரணையை தொடங்கியிருப்பதாக பாஜக வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறது. பாஜகவில் ஆடியோ, வீடியோ, வாட்ச் சர்ச்சை என அடுத்தடுத்து சர்ச்சைகள் சூழ்ந்து வரும் நிலையில், முக்கிய நிர்வாகி பல லட்சக்கணக்கில் மோசடியில் ஈடுபட்டிருப்பது பாஜக வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு மிகவும் நெருக்கமான புள்ளி அவர். அண்ணாமலையின் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஆக செயல்படுபவர் என பாஜகவுக்குள்ளேயே பேச்சுகள் உண்டு. அவர் மீது வரிசையாக புகார்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறதாம்.

முதலில் கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் அரசல் புரசலாகப் பேசி வந்த நிலையில், சில தொழிலதிபர்களும், அவருக்கு எதிராக புகார்களை அடுக்கியுள்ளனராம். இதனால், அலெர்ட் ஆன மேலிடம், அவரிடம் விசாரணை நடத்தியுள்ளதாம். இதுதான், தமிழக பாஜக வட்டாரத்தில் தற்போது 'ஹாட்' டாப்பிக்காக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

