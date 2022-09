கடலே இல்லையாம்.. ‘விஜயவாடா துறைமுகமா?’ - அமைச்சர் பொன்முடியை ரவுண்டு கட்டிய பாஜக!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : விஜயவாடா துறைமுகத்திலிருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போதைப் பொருட்கள் வருவதாக அமைச்சர் பொன்முடி பேசியதைத் தொடர்ந்து, பாஜகவினர், 'கடலே இல்லாத விஜயவாடாவில் துறைமுகமா?' என ரவுண்டு கட்டி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்து வருவது பற்றி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் பொன்முடி, துறைமுகங்களை தனியார் மயமாக்கியதால், போதைப்பொருட்கள் நடமாட்டம் வளர்ந்து இருக்கிறது. மத்திய அரசு இதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றார்.

மேலும், விஜயவாடா துறைமுகம் வழியாக போதைப்பொருட்கள் தமிழகத்துக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. முந்த்ரா துறைமுகத்துக்கும், விஜயவாடாவுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது எனத் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், அமைச்சர் பொன்முடி சொன்னபடி விஜயவாடாவில் துறைமுகமே இல்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை, ஆர்எஸ்.எஸ் மாநிலத் தலைவர் எஸ்.ஜி.சூர்யா ஆகியோர் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

After Minister Ponmudi said that drugs are coming to Tamil Nadu from Vijayawada port, BJP trolling the Minister's speech saying, 'Is there a port in Vijayawada which does not have a sea?'