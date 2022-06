Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுகவின் ஒற்றை தலைமையாக ஓ.பி.எஸ்ஸை ஏற்காவிட்டால் ரயில் நிலையத்தில் குண்டு வெடிக்கும் என மிரட்டல் விடுத்த நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

ஓபிஎஸ்ஸை ஒற்றைத் தலைமையாக ஏற்கவேண்டும்.. ரயில் நிலையத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் - புரளி ஆசாமி கைது!

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம் புயலாகக் கிளம்பி, கடும் பரபரப்புகளுக்கு இடையே இன்று பொதுக்குழு கூட்டம் தொடங்கியிருக்கிறது.

இதற்கிடையே, ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை ஒற்றைத் தலைமையாக ஏற்காவிட்டால் ரயில் நிலையத்தில் வெடிகுண்டு வெடிக்கும் என மிரட்டல் விடுத்த புரளி ஆசாமி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

லட்டு போல் கிடைத்த தீர்ப்பு.. பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது.. அதிமுகவின் ஒற்றைத் தலைமையாகிறாரா இபிஎஸ்!

English summary

Police have arrested Vinod Kumar, who bomb threats to railway station if did not accept O.Panneer Selvam as the single leader of AIADMK.