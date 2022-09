"பிசி" இடஒதுக்கீட்டை எதிர்த்த “பிராமணர்கள்”.. இந்துக்களுக்கு “எதிரி” யார்? இந்துவில் “2 வகை” -ஆ.ராசா

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான இடஒதுக்கீட்டை பெரியார் கொண்டு வந்தபோது அதை எதிர்த்து பிராமணர்கள் வழக்கு தொடர்ந்த நிலையில், யார் இந்துக்களின் எதிரி என திமுக எம்பி ஆ.ராசா கேள்வி எழுப்பி இருக்கிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக ஆ.ராசா பேசிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஆ.ராசா தன்னுடைய உரையில், "கிறிஸ்துவராகவோ இஸ்லாமியராகவோ பெர்சியராகவோ இல்லாவிட்டால் நீ இந்துதான் என உச்சநீதிமன்றம் சொல்கிறது.

இப்படிப்பட்ட கொடுமை வேறு எந்த நாட்டிலாவது உண்டா? இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ சூத்திரன். சூத்திரனாக இருக்கும் வரை நீ விபச்சாரியின் மகன். இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ பஞ்சவன். இந்துவாக இருக்கும் வரை நீ தீண்டத்தகாதவன்.

English summary

