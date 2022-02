ஓய்ந்தது பிரச்சாரம்.. விதிகளை மீறினால் 2 ஆண்டு சிறை.. செய்ய வேண்டியவை, செய்யக்கூடாதவை என்னென்ன?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் ஓய்வடைந்துள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவு நாள் வரை பொதுக்கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள், பிரச்சாரங்கள் மேற்கொள்ள தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டு, வேட்புமனு தாக்கல், வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு பிரச்சாரம் தீவிரமடைந்தது. இந்நிலையில் தேர்தல் ஆணைய உத்தரவுப்படி பிரச்சாரம் இன்று மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.

மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் முக்கிய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் வேட்பாளர்கள் தீவிர வாக்கு வேட்டையில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

English summary

With the campaign for urban local elections in Tamil Nadu at a standstill, public rallies and campaigns have been banned until polling day.