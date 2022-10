IAS ராதாகிருஷ்ணன் ஏன் டிரான்ஸ்பர் செய்யப்பட்டார் தெரியுமா.. பதவிக்கு ஆபத்தா.. திடீர்னு பெருகும் ஆதரவு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஐஏஎஸ் ராதாகிருஷ்ணன் பதவிக்கு சிக்கல் ஏற்படலாம் என்று சொல்கிறார்கள்.. ஆனாலும் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு ஆதரவுகள் பெருகி வருவதை மறுக்க முடியாது.

6 வருடங்கள் கழித்து மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான விசாரணை அறிக்கை, கடந்த வாரம் சட்டசபையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

ஜெயலலிதா சுய நினைவுடன் அப்பல்லோ மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்படவில்லை என்றும், மயக்கமடைந்த பிறகு, அனைத்து நிகழ்வுகளும் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அறிக்கை பகீரை கிளப்பிவிட்டுள்ளது.

காங்கிரஸ் தலைவர் தேர்தல் பற்றி.. திமுக கே.எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் அட்டாக்.. அதிரடியாக நீக்கிய துரைமுருகன்

English summary

Can IAS Radhakrishnan be stripped of his post and Why did the Arumugasamy commission mention his name