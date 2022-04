அன்பான பயணிகளே! விமானத்தில் தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடிய கேப்டன்! பயணிகளுக்கு தந்த இன்ப அதிர்ச்சி

தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்து கவிதை ஒன்றை நேற்று பயணிகளிடம் பகிர்ந்து கொண்டபோது. ( சென்னை - தூத்துக்குடி ) ஆதரவளித்த அனைவரும் நன்றி 🙏

Yesterday sung a poem on tamil new year before departure for my beloved passengers travelling on flight 6e7299 Chennai-tuticorin.Thank you all for pic.twitter.com/rlZL7x8G2M