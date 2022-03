பெங்களூர் மக்கள் குடிநீர் தேவைக்காக.. தமிழக விவசாயிகளுக்கு பாதிப்பு.. சட்டசபையில் எடப்பாடி பேச்சு

Chennai

oi-Logi

சென்னை: காவிரி ஆறு தமிழக விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் என மேகதாது அணைக்கு எதிரான தனித் தீர்மானத்தின்போது தெரிவித்துள்ளார் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

மேகதாது பகுதியில் காவிரியின் குறுக்கே அணை கட்ட கர்நாடக அரசு உறுதியாக உள்ளது. சமீபத்தில் கர்நாடக அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையின் போது சட்டசபையில் பேசிய அம்மாநில முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மை, காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்ட நிதி நிலை அறிக்கையில் ரூ.1000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு இருப்பதாக அறிவித்தார்.

இதையடுத்து, கர்நாடகாவில் மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தமிழக சட்டசபையில் இன்று தனித் தீர்மானம் கொண்டு வந்தது. தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் இந்தத் தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசினார்.

மேகதாது அணைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி தரக்கூடாது! தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேறிய தீர்மானத்தின் முழு விவரம்

English summary

Leader of the Opposition in the Legislative Assembly Edappadi Palanichamy said during a separate resolution against the Mekedatu Dam that the Cauvery River is the livelihood of Tamil Nadu farmers.