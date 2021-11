ரூ.18 கோடி ஹவாலா பண மோசடி.. இளைஞருக்கு 7 ஆண்டு சிறை.. சி.பி.ஐ நீதிமன்றம் உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ரூ.18 கோடி ஹவாலா பண மோசடி வழக்கில் சென்னையை சேர்ந்த இளைஞருக்கு 7 ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை சி.பி.ஐ நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அவருக்கு ரூ.1 கோடி அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை அங்கப்பன் நாயக்கன் தெருவை சேர்ந்தவர் லியாகத் அலி. இவர் கடந்த 2016-ம் ஆண்டு துபாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து பல கோடி மதிப்புள்ள மின்னணு சாதனங்களை சரக்கு விமானங்களிலும், கப்பல்கள் மூலமாகவும் இறக்குமதி செய்துள்ளார்.

English summary

A CBI court in Chennai has sentenced a Chennai youth to seven years in prison in a Rs 18 crore hawala money laundering case. He was also fined Rs 1 crore