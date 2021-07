தயவு தாட்சணையே கூடாது தாட்சாயினிக்கு.. செஞ்ச வேலையை பாருங்க.. சிசிடிவி வீடியோ

Chennai

சென்னை: சென்னை ஜே ஜே நகர் பகுதியில் உள்ள நகைக்கடையில் பெண் ஒருவர் 3 சவரன் நகையை லாவகமாக திருடும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி உள்ளது. அந்த பெண்ணை கைது செய்த போலீசார் உடந்தையாக இருந்த கணவனையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

சென்னை முகப்பேர் வளையாபதி சாலை உள்ள லஷ்மி ஜூவல்லரியின் உரிமையாளர் ப்ரீத்தம் குமார். இவர் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக நகை கடை வைத்து நடத்தி வருகிறார்.

கடந்த 26 ஆம் தேதி 3 மணி அளவில் கடையில் பணிபுரியும் ஊழியரான கைலாஷ் என்பவர் பெண் வாடிக்கையாளருக்கு 3 சவரன் எடை கொண்ட ஆறு நகைகளை காண்பித்து வைத்துள்ளார்.

A CCTV footage has emerged of a woman stealing a 3 savarn of jewelery from a jewelery shop in the JJ Nagar area of Chennai. The police who arrested the woman also arrested and imprisoned her accomplice husband.