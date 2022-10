பொரி சுண்டலுடன்.. சென்னை மின்சார ரயிலில் ஆயுதபூஜை செலிபிரேட்..ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு திடீர் உத்தரவு?

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை மின்சார ரயிலில் பயணிகளுக்கு பொரி, சுண்டல், சர்க்கரை பொங்கல் வழங்கி ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், இவ்விவகாரம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்துமாறு ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

நவராத்ரி விழாவின் 9-ஆம் திருவிழா நாளில் சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்படும். கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ஆண்டு ஆயுத பூஜை களை கட்டியது.

சென்னையில் உள்ள கோயம்பேடு சந்தையில் வாழை இலை தோரணங்கள், பூக்களின் விற்பனை அமோகமாக இருந்தது. இதனால் அங்கு கடும் கூட்டம் காணப்பட்டது.

சொந்தங்களை ரயில் ஏற்றிவிட போகிறவரா நீங்கள்? பிளாட்பார்ம் பக்கம் போனா கட்டணம் ஷாக் அடிக்கும்!

English summary

While Ayudha Puja was over in Chennai, Ayudha Puja was celebrated by offering Pori, Sundal and Sugar Pongal to the passengers in the electric train. In this case, it has been reported that the railway authorities have been ordered to conduct an investigation into the matter.