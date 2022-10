ராமர் பாலம் வழக்கு: 8 வருஷமா பதில் மனு தாக்கல் செய்யாத பாஜக அரசு- உச்சநீதிமன்றத்தில் சு.சுவாமி!

Chennai

oi-Mathivanan Maran

சென்னை: ராமர் பாலத்தை புராதான சின்னமாக அறிவிக்க கோரும் வழக்கில் 8 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு பதில் மனுத் தாக்கல் செய்யவில்லை என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் சுப்பிரமணியன் சுவாமி முறையிட்டார்.

தமிழகத்தில் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் தீவுகளுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே மணல் திட்டுகள் தொடர்ச்சியாக உள்ளன. இந்த திட்டுகள் தொடர்ச்சியாக இருப்பதால் ஆதாம் பாலம் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. புராணங்கள் அடிப்படையில் இது கடவுள் ராமர், அணில் மற்றும் அனுமான் உதவியுடன் கட்டிய இலங்கைக்கான பாலம் என்கிற கருத்தும் உள்ளது. பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ராமர் கட்டிய பாலம் என்கின்றனர் நம்பிக்கையாளர்கள்.

English summary

Subramanian Swamy tweets that Today in SC before Justice Chandrachud I made a brief submission on Ram Setu Heritage issue stating for last 8 years Modi govt has not filed an affidavit in Court on whether or not Govt will declare Ram Setu as a Heritage. Court asked Govt adv to explain and to file affidavit.