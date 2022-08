இன்று முதல் தமிழகத்தில் 5 நாட்கள் கொட்டப்போகும் கன மழை - சென்னைக்கும் சேர்த்துதான் வார்னிங்!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் இன்றுமுதல் 5 நாட்களுக்கு பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் ACS மருத்துவக் கல்லூரியில் 8 செ.மீ. மழையும், பண்ருட்டி, ஆண்டிப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் தலா 7 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது. வலங்கைமான், சென்னை விமான நிலையம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 6 செ.மீ. மழையும், செய்யூர், மகாபலிபுரம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், சென்னை DGP அலுவலகம், செம்பரம்பாக்கம் ஆகிய இடங்களில் தலா 5 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

அம்பத்தூர், அன்னவாசல், சென்னை தரமணி, அண்ணா பல்கலைக்கழகம், கந்தர்வகோட்டை, வாடிப்பட்டி, பூந்தமல்லி, பூண்டி மேற்கு தாம்பரம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 4 செ.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

திருக்கழுகுன்றம், திருச்சி விமான நிலையம், கலவை, சென்னை நுங்கம்பாக்கம், வெம்பாக்கம், சென்னை எம்ஜிஆர் நகர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம், செய்யார், பொன்மலை, கேளம்பாக்கம், திருப்பத்தூர் திருவையாறு, பரங்கிப்பேட்டை, குடிமியான்மலை, வானமாதேவி, ஈச்சன்விடுதி, அயனாவரம், ஆதனக்கோட்டை, நந்தனம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 3 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

சோழிங்கநல்லூர், கொரட்டூர், கீரனூர், கோபிசெட்டிபாளையம், நன்னிலம், மரக்காணம், பெரம்பூர், KVK காட்டுக்குப்பம், ஈரோடு. தஞ்சை பாபநாசம், துவாக்குடி, கறம்பக்குடி, திருப்போரூர், கொடவாசல் நாமக்கல், ஆலந்தூர், பள்ளிக்கரணை, வில்லிவாக்கம் ஆகிய பகுதிகளில் தலா 2 செ.மீ. மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

