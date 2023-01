தூவானம் தூவ தூவ.. மக்களே மழைக்கு ரெடியா? அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் சென்னை உட்பட 7 மாவட்ட மக்களுக்கு மழை

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சென்னை உள்ளிட்ட 7 மாவட்டங்களில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது.

கடைசியாக மாண்டஸ் புயல் கரையை கடந்த போது சென்னையில் மழை இருந்தது. பின்னர் வறட்சியான வானிலையே நிலவியது. கடும் குளிர் காரணமாக மக்கள் ஊட்டியில் இருப்பதைபோல உணர்ந்தன. இந்நிலையில் புத்தாண்டு பிறந்த பின்னர் நேற்று(ஜன.07) மற்றும் அதற்கு முந்தைய நாளில் இரவில் மட்டும் லேசான தூறல் இருந்தது. இதனையடுத்து இன்று சென்னைக்கு மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக சென்னை மட்டுமல்லாது தமிழ்நாட்டின் கடலோர மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இது குறித்து சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் செந்தாமரை கண்ணன் கூறியதாவது, "கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்று தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள், அதனை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசனது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The Meteorological Department has informed that there is a possibility of moderate rain in 7 districts including Chennai in Tamil Nadu for the next 3 hours.