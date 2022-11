மழை வருது மழை வருது! அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பு! எந்தெந்த மாவட்டங்களில் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை : அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, கன்னியாகுமரியில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. இன்று கனமழையும் 12ஆம் தேதியன்று மிக கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது நேற்று பல மாவட்டங்களில் விடாமல் மழை கொட்டியது. அவ்வப்போது வெயில் தலை காட்டினாலும் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை கொட்டித்தீர்த்தது.

3 நாட்களுக்கு மிதமான மழை..நவ.10 முதல் மீண்டும் விஸ்வரூபம் எடுக்குமாம்..13 மாவட்ட மக்கள் உஷார்

The Chennai Meteorological Department has said that there is a possibility of light to moderate rain in Kanchipuram, Chengalpattu and Kanyakumari in the next 3 hours.