கோடையிலும் நிரம்பி வழியும் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி..உபரிநீர் திறப்பு - பாதுகாப்பாக இருங்க மக்களே!

Chennai

சென்னை: கோடை மழை கொட்டித்தீர்த்ததால் சென்னையின் குடிநீர் ஆதாரமான செம்பரம்பாக்கம் ஏரி நிரம்பி வழிகிறது. கோடையில் ஏரி நிரம்பியுள்ளதால் மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்ட உள்ளதை அடுத்து பாதுகாப்பு கருதி இன்று பிற்பகல் வினாடிக்கு 250 கன அடி நீர் உபரி நீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கக்கூடிய செம்பரம்பாக்கம் ஏரி பரந்து விரிந்து 6,300 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. இதில் மொத்தமாக 3,645 மில்லியன் கன அடி நீரை தேக்கி வைக்க முடியும்.

இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த கனமழை மற்றும் கிருஷ்ணா நீர்வரத்து காரணமாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டி உள்ளது.

English summary

Chembarambakkam Lake, the source of drinking water in Chennai, is overflowing due to the summer rains. People are happy because the lake is full in summer. As the lake is about to reach full capacity, 250 cubic feet of water per second is expected to be released this afternoon for safety reasons.