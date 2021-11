பேய் மழை.. வீடுகளுக்குள் பல அடி தேங்கிய வெள்ள நீர்.. த(க)ண்ணீரில் தத்தளிக்கும் செங்கல்பட்டு மக்கள்!

Chennai

oi-Rayar A

செங்கல்பட்டு: தமிழகம் முழுவதும் கடந்த 1 மாதத்துக்கும் மேலாக வடகிழக்கு பருவமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. அதிலும் சென்னையிலும், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலும் பலத்த மழை கொட்டியது.

இதனால் சென்னை நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகள் வெள்ளத்தால் சூழப்பட்டன. நாகர்கோவில், அதன் சுற்றுப்புற பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை வெள்ளத்தால் சாலை போக்குவரத்து, ரயில் போக்குவரத்து முடங்கியது.

English summary

Chengalpattu, a suburb of Chennai, has received unprecedented rainfall. The entire city of Chengalpattu has been submerged for the second day in a row