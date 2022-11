அதிநவீன வசதி.. சென்னை புதிய விமான முனையம் டிசம்பரில் திறப்பு.. வசதிகள் என்னென்ன.. வெளியான முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் அதிநவீன வசதியுடன் கூடிய ரூ.2,400 கோடி மதிப்பீட்டில் 2.36 லட்சம் சதுர மீட்டரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஒருங்கிணைந்த விமான முனையம் டிசம்பரில் திறக்கப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

இந்தியாவில் உள்ள விமான நிலையங்கள் மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ப விரிவுப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சென்னை மீனம்பாக்கம் சர்வதேச விமானநிலையமும் விரிவுப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

இங்கு உள்நாட்டு முனையம், பன்னாட்டு முனையம், பழைய விமான நிலையம் உள்ளிட்ட இடங்களில் 100க்கும் அதிகமான விமானங்களை நிறுத்த முடியும்.

English summary

It has been reported that the 2.36 lakh square meter integrated airport with state-of-the-art facilities in Chennai is set to open in December at an estimated cost of Rs 2,400 crore.