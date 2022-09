எங்க புள்ளீங்கோ எல்லாம் பயங்கரம்! சென்னையை கதிகலங்க வைக்கும் ‘பைக்கர்ஸ்’! அலறி ஓடும் வாகன ஓட்டிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை அண்ணா சாலையில் நள்ளிரவில் வாகன ஓட்டிகள் அச்சுறுத்தும் வகையில் மோட்டார் சைக்கிள் சாகசத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், சென்னையில் மீண்டும் பைக்கர்ஸின் அட்டகாசம் அதிகரித்துள்ளதாகவும் காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.

சென்னையில் அதிவேகமாக வாகனம் ஓட்டி பைக் சாகசத்தில் ஈடுபடுவோரை காவல்துறையினர் கண்டறிந்து கைது செய்யும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆனாலும் அவர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலையே தற்போது வரை உள்ளது.

சென்னையில் முக்கிய சாலைகளான சென்னை மெரினா காமராஜர் சாலை, அண்ணா சாலை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களில் இரவு நேரங்களில், பைக் சாகச பந்தயத்தில் இளைஞர்களை ஈடுபடுவதும் , இதனால் அடிக்கடி விபத்துகள் நடப்பதும் அதிகரித்து வருகிறது.

English summary

youths who engaged in motorcycle adventures threatening motorists in the middle of the night on Anna Road in Chennai, the violence of bikers has again increased in Chennai and there has been a demand for the police to take appropriate action.