டேப் கொடுங்க.. வெளிநாடு டூர் அழைத்துப் போங்க! அடம்பிடித்த கவுன்சிலர்கள்! திகைத்துப் போன சென்னை மேயர்

oi-Arsath Kan

சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் காகித பரிவர்த்தனையை குறைக்கும் நோக்கில் தங்களுக்கு டேப்லெட் வழங்குமாறு மாமன்றக் கூட்டத்தில் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

இதேபோல் வெளிநாடுகளில் உள்ள 15 மாநகராட்சிகளுடன் 'சகோதரி திட்டத்தின்' கீழ் சென்னை மாநகராட்சி இணைந்துள்ளதால் அந்த நாடுகளுக்கு செல்லும் வாய்ப்பை கவுன்சிலர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.

இதென்னடா புது வம்பாக போச்சு என்கிற வகையில் இது குறித்து உறுதியான பதில் எதுவும் அளிக்காத சென்னை மேயர் ப்ரியா ராஜன் விஷயத்தை மேலிடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கிறாராம்.

சார்.. இன்னும் பேர் வைக்கல.. மேயர் வசந்த குமாரி சொன்னதும்.. ஸ்டாலின் சூட்டிய பெயர்.. என்ன தெரியுமா?

English summary

Councilors of Chennai Corporation have been requesting in the council meeting to provide them with tablets to reduce paper transactions.